شكرا لقرائتكم العراق.. مقتل 7 إرهابيين وتدمير "أوكار" في كركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قتلت، الثلاثاء، 7 إرهابيين، ودمرت أنفاقاً وأوكاراً في داقوق بمحافظة كركوك.

ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت واجباً في منطقة داقوق بمحافظة كركوك".

وأوضح البيان أن العملية "أسفرت عن قتل 7 إرهابيين وتدمير عدة أنفاق وأوكار، فضلاً عن عبوات وأحزمة ناسفة".