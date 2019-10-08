القاضي عطية: لا يمكن ترك التقتيش المركزي من دون دعمه بمقدرات بشرية

اشار رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ الى ان التفتيش المركزي لوحده لا يبني البلد، وعلى الوزارات التعاون معنا وعدم اقفال ابوابها، واوضح انه يتابع كل ​الكتب​ التي يرسلها الى الوزارات، ونحن لدينا مهندسين زراعيين 2 وطبيبين 2، ونحن لدينا 8 مفتشين مهندسين على صعيد كل ​لبنان​.

واكد عطية في حديث تلفزيوني، انه لا يمكن ترك التقتيش المركزي من دون دعمه بمقدرات بشرية، لان الشعارات لوحدها لا تكفي خاصة وانه يتم تحميلنا مسؤوليات كبيرة.

واوضح انه تقدم لنا نوع من المساعدة من الاتحاد الاوروبي لرسم استراتيجية لمدة 5 سنوات، ومن اجل الذهاب الى دراسة المخاطر ودراسة الساحة اللبنانية بكل اداراتها العامة، واليوم دعيت اللجنة العليا لتقييم المدراء العامين، ونحن واجبنا مواكبة الموضوع لتقييم العمل الرقابي.