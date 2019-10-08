عقيص يحذر من نية الحكومة الغاء بعض المجالس والهيئات ومنها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان

أفادت مراسلة النشرة في مجلس النواب، عن كشف النائب جورج عقيص من المجلس النيابي في تصريح له، عن "أن يتم التداول بعزم الحكومة ولجنة الاصلاحات التي تدرس القوانين الاصلاحية، الغاء بعض المجالس والهيئات ومن ضمنها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، محذرا من القيام بهذا الامر".
وأوضح عقيص، ان "الجمعيات الدولية أبلغتنا استغرابعها من هذا الامر،" لافتا الى "ان هذه الهيئة تعمل من دون موازنة وحين طالبنا بمخصصات لها، جاءنا الرد بالعمل على الغاء الهيئة"، وتمنى "الا يخالف لبنان الاتفاقية الدولية الموقع عليها بهذا الاطار".
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