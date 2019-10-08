الكتيبة الايطالية سلمت اتحاد بلديات صور شبكة ري للمنطقة

اقامت الكتيبة الايطالية العاملة في اطار "اليونيفيل" واتحاد بلديات قضاء صور احتفالا جرى خلاله تسليم شبكة ري للمنطقة الواقعة جنوب مدينة صور لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتجمع مزارعي الجنوب.
وشكر رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق للكتيبة الايطالية مساهمتها في تعزيز التنمية في منطقة صور والجنوب لاسيما مساهمتها القيمة في تقديم هبة عبارة عن (قساطل مياه لري البساتين في المنطقة الواقعة جنوب صور )، وثمن هذه الخطوة التي من شأنها مساعدة المزارعين في ري البساتين، مشيرا الى أن تنفيذ المشروع سوف يتم بالتعاون بين اتحاد بلديات قضاء صور والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
بدوره، أكد قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال برونو بيشوتا ان "اليونيفيل" ستبقى الى جانب ابناء المجتمع المحلي، الذي يستحق كل عناية واهتمام، منوها "بدور اتحاد بلديات قضاء صور الشريك الدائم في التنمية".
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