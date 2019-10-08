النشرة: دورية اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل مقابل المطلة

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا، أن دورية اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل انطلاقا من تلة بانوراما مقابل بلدة عديسة وحتى مستعمرة المطلة، مرورا ببوابة فاطمة.
وتزامن ذلك مع دوريات مؤللة على الطرقات الترابية في البساتين المحاذية لمستعمرة المطلة من الناحية الجنوبية، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة للجيش وقوات اليونيفيل بهدف مراقبة الوضع.
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