النشرة: دورية اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل مقابل المطلة

أفاد مراسل النشرة في ​حاصبيا​، أن ​دورية اسرائيلية​ تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل انطلاقا من تلة بانوراما مقابل بلدة ​عديسة​ وحتى ​مستعمرة المطلة​، مرورا ب​بوابة فاطمة​.

وتزامن ذلك مع دوريات مؤللة على الطرقات الترابية في البساتين المحاذية لمستعمرة المطلة من الناحية الجنوبية، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة للجيش و​قوات اليونيفيل​ بهدف مراقبة الوضع.