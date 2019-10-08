جهاد الصمد: خراب قطاع الاتصالات بدأت منذ عهد الوزير نقولا صحناوي

اشار النائب ​جهاد الصمد​ الى ان خراب ​قطاع الاتصالات​ بدأت منذ عهد الوزير ​نقولا صحناوي​، رغم ان قطاع الاتصالات منتج وهو نفط ​لبنان​، ولكن لماذا حصل ما حصل؟ ولماذا الوزير السابق ​بطرس حرب​ قال ان الفايبر اوبتيك سيصل الى كل بيت وبعدها قامت ​اوجيرو​ بمناقصات لمواصلة الامدادات التي لم تنتهي حتى الساعة؟ وسأل كيف يمكن ان يكون في لجنة نيابية وزير؟ وهذا ما يحصل بحضور صحناوي ​لجنة الاعلام والاتصالات​.

واوضح الصمد في حديث تلفزيوني، انه تم توظيف 5 الاف و200 شخص في الادارات توظيف سياسي، كما توظف 5 الاف في الاسلاك العسكرية قبيل ​الانتخابات النيابية​، وما رتب ذلك من تعويضات تقاعدية. واكد ان الناس لا تصدق ​الدولة​، وفي اي مشروع نشم رائحة الصفقات، كما ان هناك ثقة مفقودة بين الخارج والسلطة الحالية. ودعا لوضع معيار الكفاءة في التوظيف.

وذكر انه يتم استخدام الاكراد دائما وبعدها يتم الاستغناء عنهم، وهذا ما حصل حاليا في سوريا، والاميركي براغماتيكي ويفكر بمصلحته قبل اي مصلحة اخرى، وهو يستنفذ كل حلفائه حتى الرمق الاخير، والحليف الوحيد التي تعمل لاجله اميركا هو اسرائيل ومصلحة اسرائيل، وبالنسبة لنا نتمنى ان نضع نحن اهل المنطقة مشروع لنا وتكون فلسطين قضيتنا.