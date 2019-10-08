مسؤول ايراني: محاولات اميركا لكسر مقاومة الشعب الايراني ستفشل

اكد مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية حسين علي اميري أن "محاولات ​اميركا​ لكسر مقاومة الشعب الايراني ستبوء بالفشل لان الشعب قادر في ظل ​المقاومة​ والثبات على ان يحقق النمو والازدهار"، مشيراً إلى ان "اليوم ورغم وجود الضغوط الاقتصادية والحظر والتهديدات الاميركية فقد حقق الشعب الايراني النمو واثبت اقتداره للعالم".

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