هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد

انتقدت وزيرة ​الخارجية الأميركية​ السابقة، ​هيلاري كلينتون​، قرار الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، سحب ​القوات​ من شمال شرقي ​سوريا​، مشيراً إلى أنه "فلنكن واضحين أن الرئيس وقف إلى جانب الزعيمين المستبدين ل​تركيا​ و​روسيا​، وليس إلى جانب حلفائنا الأوفياء ومصالح ​أميركا​ الخاصة".

ووصفت كلينتون قرار ترامب بـ"أنه خيانة مقرفة لكل من ​الأكراد​ وقَسَمه لمنصبه.

هذا، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن سحب ​القوات الأميركية​ من شمال شرقي سوريا على خلفية استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في تلك المنطقة.

وقال ترامب إن دعم الوحدات الكردية أثناء محاربة تنظيم "داعش" بسوريا كان مكلفا جدا بالنسبة إلى ​الولايات المتحدة​.