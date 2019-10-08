روسيا اليوم: السلطات العراقية تعيد فتح المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "السُلطات العراقية أعادت فتح المنطقة الخضراء التي أغلقتها مع بدء الاحتجاجات في ​بغداد​"، موضحةً أن "الحركة الطبيعية عادت إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار ​الحكومة​ والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار ​البعثات الدبلوماسية​ الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأميركية والبريطانية وبعثتا ​الأمم المتحدة​ والاتحاد الأوربي والمنطقة قد تُغلق ثانية إذا ما تجددت الاحتجاحات".

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