جعجع: الوضع في لبنان صعب وبحاجة الى تدخل ما فوق الطبيعي لنخرج من الأزمة

أكد رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ خلال زيارته ​دير مار أنطونيوس​ الكبير للرهبنة اللبنانية في مونتريال أن "وجودنا هنا هو شرف كبير لنا وليس عاديا أو طبيعيا لأنه لطالما تميزت الرهبانية اللبنانية بحياة غير عادية وما فوق الطبيعة والعادة"، مشيرا الى "اننا أبناء الكنيسة ونعتبر هذه الزيارة واجب وحتى شخصية، لذا أتمنى عليكم أن تصلوا على نيتنا بشكل مستمر، فالوضع في لبنان صعب وبحاجة الى تدخل ما فوق الطبيعي لنخرج من الأزمة"، لافتا الى ان "ربنا يحتاج الى عمال ليعمل من خلالهم ونحن سنواصل جهودنا وبدعاكم بإذن الله سنصل الى ما نريده لوطننا".

وشدد جعجع على انه "صحيح ان الوضع في لبنان صعب ولكنه ليس مستحيلا، سنتعاون معكم لتعطونا أسلحة إيمانية لتحقيق خرق ما في جدار الأزمة لنصل الى لبنان الذي نريد".

من جهة اخرى احتفلت القوات اللبنانية في كندا وأميركا الشمالية بالقداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية وحضور جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع.

وترأس الذبيحة الإلهية راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول-مروان تابت الذي اكد "اننا نتشارك اليوم في قداسنا هذا الذي نقدمه معكم لراحة نفوس شهداء القوات اللبنانية، ونرفع الدعاء لكم بالتوفيق والنجاح في مداولاتكم حول تفعيل الأداء الحركي وان تكونوا قد خَلُصتم في مؤتمركم في كندا الى توصيات فيها النفع العميم للقضية اللبنانية وتعزيز الإلفة والوئام في العائلة المسيحية وفي الوطن"، مضيفا:"نصلي أيضا سوية لترفع الغمة عن لبنان وتزول الظلامة من فوقه وتهدأ النفوس وتنعم بفضاوة البال وتتعزز الثقة بالحال والمآل ويستقيم ميزان العدل فيه. كما نصلي لتبقى الحرية مدماك كيانه وعلة وجوده وفرادة هويته".