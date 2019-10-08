النشرة: قطع طريق الشرقية احتجاجا على وجود مطمر للنفايات

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن اهالي طلاب مدرسة المهدي في بلدة الشرقية، قاموا بقطع الطريق احتجاجا على وجود مطمر للنفايات قربها، ومنعوا الطلاب من دخول المدرسة.
كما وجه سكان واهالي مجمع الشمس في شوكين عريضة الى محافظة النبطية بعد اعتصام نفذوه امام المجمع رافضين "اقامة مكب للنفايات وموقف السيارات الناقلة لها بالقرب من المجمع، مما يؤدي وفق بيان وزعوه الى انتشار الروائح الكريهة وتفشي الامراض وانتشار البرغش والحشرات السامة، مما يجعل السكن في الحي المذكور مستحيلا".
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