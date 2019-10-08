نشرت ‏مراسلة اذاعة "صوت اميركا" في ​البنتاغون​ كارلا باب صورة لشاشة تلفاز داخل البنتاغون، مشيرة الى أنه عند مشاهدتها قناة الـ "CNN" ظهرت كلمة ​حزب الله​ على ​الشاشة​، متسائلة:"هل هذا خلل من البنتاغون أم من شبكة سي ان ان؟ هل نجح حزب الله في اختراق شيء ما؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسلة في البنتاغون: هل إخترق حزب الله الشاشات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.