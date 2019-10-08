التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفد ​نقابة الصرافين​ في ​لبنان​ برئاسة النقيب محمود مراد، وطلب منهم المحافظة في عملهم على مصلحة الوطن وعدم الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية، مؤكداً الحرص على النظام الاقتصادي الحر في لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لوفد نقابة الصرافين:حريص على النظام الاقتصادي الحر في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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