أوضحت مصادر في ​الخارجية الفرنسية​ عبر "النشرة" أن "تحرير أموال سيدر غير مرتبط بفرض ضرائب على المواطنين ولا بإضافة المداخيل على خزينة ​الدولة​، وبالتالي فإن ما حصل في موازنة 2019 لم يكن مطلوباً خصوصاً من جهة إضافة ​الضرائب​ على الناس"، مشيرة إلى أن "المطلوب هو التخفيف من مصاريف الوزارات ووقف الهدر و​الفساد​ فعلياً وليس سد العجز من خلال فرض الضرائب".

ولفتت المصادر إلى أن "لا حل في موازنة عام 2020 إلا بالتخفيف من الهدر والفساد في الوزارات مثل موضوع المصاريف الضخمة والتوظيف العشوائي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الخارجية الفرنسية لـ"النشرة": المطلوب هو تخفيف الهدر والفساد وليس فرض الضرائب من أجل تحرير أموال سيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.