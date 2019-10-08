علق وزير الدفاع الياس بو صعب على حادثة توقيف مسؤول جند الله كنعان ناجي، معتبرا انه "لم يكن ليُدعى عليه لولا وجود معطيات وسننتظر نتائج التحقيقات ولنترك القضاء يأخذ مجراه وسنصل الى الحقيقة"، مضيفا:" اقول لاهالي الشهداء الذين قضوا في حادثة طرابلس القضاء لن يتراجع ولن يحصل اي تهاون في هذه القضية".
وفي تصريح له من الامارات اشار بو صعب الى رفع الحظر على سفر الإماراتيين إلى لبنان، معتبرا ان "هذه الخطوة تسهل الاستثمار الاماراتي في لبنان وتعزز الثقة في لبنان وأمنه واقتصاده ومصارفه"، مؤكدا ان "الغيمة السوداء التي كنا نراها بدأت تتلاشى وسيرى الناس شيئاً معاكساً".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب عن رفع الحظر على سفر الإماراتيين إلى لبنان: هذه الخطوة تعزز الثقة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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