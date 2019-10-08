بو صعب عن رفع الحظر على سفر الإماراتيين إلى لبنان: هذه الخطوة تعزز الثقة بلبنان

علق وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ على حادثة توقيف مسؤول جند الله ​كنعان ناجي​، معتبرا انه "لم يكن ليُدعى عليه لولا وجود معطيات وسننتظر نتائج التحقيقات ولنترك ​القضاء​ يأخذ مجراه وسنصل الى الحقيقة"، مضيفا:" اقول لاهالي الشهداء الذين قضوا في حادثة ​طرابلس​ القضاء لن يتراجع ولن يحصل اي تهاون في هذه القضية".

وفي تصريح له من ​الامارات​ اشار بو صعب الى رفع الحظر على سفر الإماراتيين إلى ​لبنان​، معتبرا ان "هذه الخطوة تسهل الاستثمار الاماراتي في لبنان وتعزز الثقة في لبنان وأمنه واقتصاده ومصارفه"، مؤكدا ان "الغيمة السوداء التي كنا نراها بدأت تتلاشى وسيرى الناس شيئاً معاكساً".

