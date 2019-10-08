نقلت مصادر مطلعة عن شركتي الخليوي في ​لبنان​، عبر "​الخليج 365​"، أنها ليست هي من يرفض القبض ب​الليرة اللبنانية​، بل ​وزارة الإتصالات​ هي من ترفض ذلك رغم طلبات ​وزارة الإقتصاد​ الواضحة على هذا الصعيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر شركتي الخليوي للنشرة: وزارة الإتصالات ترفض التسعير بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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