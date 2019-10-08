أكد نائب نقيب الصرافين الياس سرور في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ أن "السيولة متوفرة و​الدولار​ موجود في البلد وشركات الشحن تقوم بشحن مبالغ كبيرة من الدولارات"، معتبرا ان "لا داعي للهلع".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب نقيب الصرافين من بعبدا: الدولار موجود في البلد ولا داعي للهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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