بحث عن "كيفية استشعار خلايا الجسم للأكسجين" يفوز بجائزة نوبل في الطب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للطب عن بحثهما عن الكيفية التي تتمكن بها الخلايات من استشعار الأكسجين والتكيف مع مستوياته في الجسم.

ويتقاسم الجائزة البريطاني، سير بيتر رادكليف، والأمريكيان، وليام كالين، وغريغ سيمينزا.

ويؤثر الاكتشاف في العديد من جوانب حياتنا اليومية، من النشاط البدني، والحياة في المرتفعات العالية، إلى فترات نمو الجنين في رحم أمه.

وقد تقود نتائج البحث إلى التوصل لعلاج أمراض مثل فقر الدم والسرطان. © Albert and Mary Lasker Foundation. يتقاسم الجائزة البريطاني، سير بيتر رادكليف، والأمريكيان، وليام كالين، وغريغ سيمينزا

وقالت الأكاديمية السويدية، التي تمنح الجائزة: "أهمية الأكسجين كانت معلومة لدى الإنسان منذ قرون من الزمن، أما كيف تتكيف الخلايا مع تغير مستويات الأوكسجين فكان مجهولا تماما".

ويعمل سير رادكليف في معهد فرانسيس كريك بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، أما وليام كارين فيعمل في جامعة هارفارد، ويعمل غريغ سيمينزا في جامعة جون هوبكينز في الولايات المتحدة.

الأكسجين

يوجد الأكسجين في كل نفس من أنفاسنا، ويعتمد عليه الجسم اعتمادا كليا في تحويل الغذاء إلى طاقة يستعملها.

ولكن مستوياته تتغير في الجسم، خاصة عندما نقوم بنشاطات بدنية أو نكون في مناطق مرتفعة، أو عندما تؤدي الإصابة بجروح إلى تعطيل إمدادات الدم.

وعندما تنخفض مستويات الأكسجين تضطر الخلايا إلى التكيف بسرعة مع هذا الانخفاض في عملية الأيض (التمثيل الغذائي).

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ويتمكن الجسم بفضل القدرة على استشعار الأكسجين من إنتاج خلايا دم حمراء جديدة أو أوعية دم جديدة.

ويساعد استشعار الأكسجين أيضا في نظام المناعة وفي المراحل الأولى من تطور الجنين في الرحم.

ويفتح التعرف على دور قدرة الخلايا على استشعار الأكسجين في الجسم الباب لإيجاد علاجات جديدة.

ففي حالة السرطان، يمكن للأورام أن تسيطر على نظام استشعار الأكسجين لتنتج أوعية دم جديدة تسهل عملية نمو الخلايا السرطانية.

ويمكن استغلال قدرة الخلايا على استشعار الأوكسجين لتحفيز الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء جديدة تعالج فقر الدم.

فائزون سابقون بجائزة نوبل للطب

2018 جيمس أليسون وتاسوكو هونجو لاكتشافهما كيف نعالج السرطان باستعمال نظام المناعة في الجسم

2017 جيفري هول، مايكل روزباش، مايكل يونغ لاكتشافهما الساعة البيولوجية للجسم

2016 يوشينوري أوسومي لاكتشافه كيف تحافظ الخلايات على صحتها بتدوير النفايات