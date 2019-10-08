شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوى باتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي، أن الشركة استضافت للمرة الأولى اجتماعات لجنة الشحن الجوى باتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA، حيث تلعب شركة مصرللطيران للشحن الجوى دور محورى ورئيسى فى تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء فى الاتحاد فيما يخص المستجدات في مجال النقل الجوي فى قارة أفريقيا وتساهم بشكل فعال فى تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الاعضاء، وتفعيل دور الاتحاد فى القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة فى مجال صناعة النقل الجوى على المستوى العالمى، وذلك تحت مظلة الدور الريادى الذى تلعبه جمهورية مصر العربية بالقارة الأفريقية.

بدأ انعقاد فعاليات الاجتماع رقم 7 بمقر الشركة بالقاهرة برئاسة هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع ورئيس مجلس إدارة لجنة الشحن الجوى بالأفرا.

جدير بالذكر ان إتحاد الأفرا تأسس عام 1968 فى أكرا عاصمة غانا، ويقع مقر الاتحاد في نيروبي عاصمة كينيا، ويضم 37 شركة طيران أفريقية وتعد شركة مصر للطيران من الشركات الأولي المؤسسة للاتحاد.