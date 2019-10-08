محمد فايق يستعرض توصيات القومى لحقوق الانسان لمكافحة التعذيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى شأن الجوانب التشريعية لمكافحة التعذيب تركزت على ضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية، لافتا إلى أنه تم تقديمها إلى الجهات المعنية. وأضاف فايق خلال كلمته بالمؤتمر الدولى لمناهضة التعذيب بالدول العربية، أن من ضمن التوصيات أيضا ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون فى شأن تعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردته إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا أحكام محكمة النقض المصرية التى أضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد بالإتفاقية مثل (أى ألم وليس بالضرورة الألم الشديد)، وملاحظة القوانين التى تُعنى بالآثار البدنية للتعذيب بينما ينبغى أن تتضمن هذه القوانين أيضاً الآثار النفسية للتعذيب، والتى تفوق أحياناً آثاره البدنية.

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