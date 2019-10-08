شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات مسموح فيها الجمع بين المعاشات لذوى الإعاقة.. عرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الشروط الواجب توافرها بشأن الجمع بين أكثر من معاش. وفيما يلى نذكر الحالات المسموح لها الجمع بين المعاشات: في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون، إذا توافرت في المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش، طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: 1. المعاش المستحق عن نفسه. Advertisements 2. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3. المعاش المستحق عن الوالدين 4. المعاش المستحق عن الأولاد. 5. المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

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