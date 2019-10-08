تعرف على نطاق النشاط الرقابى للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، لممارسة دورها الرقابى والتشريعى خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول البرلمان. وفى إطار ممارسة دورها الرقابى، ستقوم اللجنة ببحث ودراسة ما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وذلك بدعوة الوزراء المعنيين: - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى - وزير التجارة والصناعة - وزير التموين والتجارة الداخلية - وزير قطاع الأعمال العام - محافظ البنك المركزي - رئيس هيئة قناة السويس Advertisements - رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة كما ستتم دعوة كافة الوزراء الذين ترتبط اختصاصات وزاراتهم بعلاقة مباشرة (وزراء المجموعة الاقتصادية) أو بعلاقة غير مباشرة بالسياسات الاقتصادية للدولة: - وزير المالية - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - وزيرة التضامن الاجتماعي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومن المقرر، أن يقدم كل وزير برنامج عمل وزارته وخطط التطوير والمستهدف منها، وعلى أن تقوم اللجنة بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل تلك الوزارات، طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، والواردة فى برامج وأداء الوزارات، والمستهدف تطبيقه خلال العام المالى الحالى.

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