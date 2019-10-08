أسعار الذهب تتنخفض عالميا لأدنى مستوى في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1489.32 دولار للأوقية.

وهبطت الأسعار 1% في الجلسة السابقة، وفقا للوكالة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1494.60 دولار للأوقية.

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وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، "أحد العوامل الرئيسية لسوق الذهب هي آفاق النمو العالمي، ومع التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المتعاملين يتوخون الحذر".

ومن المقرر استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى، الخميس المقبل، حين يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

ودفعت الضبابية التي تكتنف نتيجة المحادثات التجارية مؤشر الدولار للارتفاع أثناء الليل أمس.

ومن شأن ارتفاع العملة الأمريكية أن يزيد تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، مما قد يكبح الطلب.