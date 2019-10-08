ننشر صورة "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشرت حديقة الحيوان بالجيزة آخر صورة لـ"نعيمة"، أنثى الفيل الأفريقي التي نفقت بالأمس. ونعت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان جميع محبي الحديقة والعاملين بها من أطباء وكلافين لفقدانهم نعيمة، التي عاشت طوال حياتها في الحديقة متمتعة بزياراتهم. كانت حديقة حيوان الجيزة، أعلنت نفوق الفيلة "نعيمة"، عقب سقوطها على الأرض وامتناعها عن تناول الوجبة المسائية؛ ما دفع الإدارة لطلب لجنة بيطرية لمحاولة إنقاذها. Advertisements اقرأ أيضًا: "بجلطة في القلب".. نفوق "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة ​

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