محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء يحضر للبرلمان اليوم الثلاثاء، لطرح جميع الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون عليه من خلال النواب.
جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين، إبان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 حول رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.
وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة اليوم بناءً؛ لأن مصر في مرحلة مهمة، قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض".
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم| مدبولي في البرلمان.. وعبدالعال: "النقد مباح والتجاوز مرفوض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.