ضمن التأمين الشامل.. دور تدريبية لأطباء الجراحة في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
نظمت مستشفي الحياة في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مستشفي الزهور المركزي، دورة تدريبية، اليوم الثلاثاء، لأطباء الجراحة والتخدير والنساء.
وجاءت الدورة في إطار استعداد المستشفى لتحقيق معايير هيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وتضمن التدريب الجراحة الأمنة، ومعايير مكافحة العدوى، وكود الحريق ومعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك وفقا لأعلى المعايير الطبية الحديثة.
ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتي الأن 7 مستشفيات، و26 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل 55% من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، البالغين حوالي 920 ألف مواطن.
وانطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى التي تضم محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.
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