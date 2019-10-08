محافظ دمياط تعلن عن وظائف شاغرة بـ"شركة الرمال السوداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

دعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الشباب من أبناء الإقليم للتقديم على الوظائف الشاغرة بالشركة المصرية للرمال السوداء التي تقع بالقرب من هيئة الميناء.

وأضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تعيين 20 شابًا بالمشروع كمرحلة أولية تليها تعيين أعداد أخرى من أبناء المحافظة طبقا للخطة الزمنية.

وبينت أن الشركة في الفترة الحالية تنفذ أعمال التجهيزات الإدارية والهندسية و تركيبات المعدات بموقع مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء ومن المنتظر بدء التشغيل التجريبي خلال أكتوبر الجاري.

وتابعت عوض "تتبنى الدولة المشروعات القومية الكبرى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إقامة المشروعات القائمة على استغلال الثروات الطبيعية وخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة واللحاق بركب التقدم والرقي".