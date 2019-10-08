تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد : أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامي المركز لهيئة مواني البحر الاحمر تداول 28 ألف طن فوسفات و279 شاحنة بضائع و58 سيارة. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا استقبل العبارة أمانة وعلى متنها 23 شاحنة و6 سيارات، بينما تغادر السفينة الأميرة إيمان وعلى متنها 28 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و14 سيارة.

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