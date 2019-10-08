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مقتل 10 أشخاص في انفجار استهدف حافلة مجندين بأفغانستان

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قالت مصادر في الحكومة المحلية إن تفجيرًا انتحاريًا استهدف حافلة صغيرة تقل مجندين في قوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال أباد في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين في أفغانستان

وذكر المتحدث باسم إقليم ننكرهار، عطاء الله خوجياني، أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة بعجلتين. وقالت مصادر محلية إن من بين الضحايا مجندين ومدنيين وطفلًا.

وقال سُهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار إن بعض المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية وهجمات على مكاتب حكومية ومدارس وجماعات إغاثة في السنوات القليلة الماضية في جلال أباد؛ المدينة الرئيسية في ننكرهار.

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