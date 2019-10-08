أوكرانيا الخاسر الرئيسي جراء انسحاب أمريكا من معاهدة السماء المفتوحة

أعلنت كبيرة مديري الشؤون السياسية في مركز الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة، ألكسندرا بيل، اليوم الثلاثاء، أن الانسحاب الأميركي المحتمل من معاهدة السماء المفتوحة سيجعل أوكرانيا الخاسر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وكتبت ألكسندرا بيلفي صفحتها على "تويتر": "إن معاهدة السماء المفتوحة مفيدة لأمن الولايات المتحدة والحلفاء .

وخطوة الانسحاب منها هي تصرف دبلوماسي يشبه من يطلق الرصاص على قدمه ويصفع حلفاءه. وإدارة ترامب تدمر الهيئة التي أخرجتنا من الحرب الباردة".

أكدت بيل أن أوكرانيا تستفيد من هذه المعاهدة "لمراقبة التحركات العسكرية الروسية بالقرب من حدودها".

وقالت: "من المؤكد أن يؤدي الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة إلى دفن الاتفاقية، وستصبح أوكرانيا أكبر الخاسرين".

وقال رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي للشؤون الخارجية، إليوت إنجل، إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى خطط الولايات المتحدة المحتملة للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة. و بعث إنجل برسالة احتجاج إلى البيت الأبيض موجهة إلى المستشار الرئاسي للأمن القومي. ولم يوضح عضو الكونغرس نوع الرسائل المعنية.