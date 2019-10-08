ترامب يعلن تطوير أسلحة أمريكية "جبارة"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال توقيع اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية في البيت الأبيض بواشنطن، أن أمريكا تطور أسلحة جديدة "جبارة"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

قال ترامب: "لدينا أسلحة لا يمكن لأحد حتى أن يتخيلها، كما أننا نظهر فقط بعضًا منها، وأضاف، وفي الوقت نفسه،

تقوم الولايات المتحدة بتعزيز إمكاناتها النووية"، بحسب النص المنشور على موقع البيت الأبيض.

تباهى ترامب أيضًا ببناء غواصات جديدة فريدة من نوعها، ثم أعرب ترامب عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة أبدًا إلى استخدام هذه الأسلحة.

في وقت سابق، أعلن ترامب أنه تم تحديث القوات النووية في البلاد بالكامل. وفقًا له، أصبح الجيش الأمريكي أكثر قوة خلال شغله منصب الرئاسة من أي وقت مضى، ويستمر في النمو.

كان الرئيس الأمريكي عرض، في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية، ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديدًا بهذا الشأن.