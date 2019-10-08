انفجار داخل إحدى كليات جامعة غزني وسط أفغانستان

أفادت مصادر في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع داخل جامعة غزني وسط أفغانستان، وقد أكدت السلطات المحليةالخبر من دون أن تقدم أي تفاصيل عن طبيعته، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، نقلا عن مدير مستشفى غزني محمد حامد، بإصابة 8 طالبات بجروح إثر انفجار وقع داخل جامعة المدينة.
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