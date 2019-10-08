كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج: الاقتصاد يتعرض للانهيار بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت زعيمة هونج كونج المحاصرة كاري لام، أن اقتصاد المدينة يتعرض للانهيار بسبب أشهر من الاحتجاجات العنيفة المتزايدة.

صرحت لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة الحكم شبه الذاتى التى تدعمها بكين، للصحفيين اليوم بأن عدد السياح الوافدين انخفض بمقدار النصف. وقالت إن البيانات الاقتصادية للربع الأخير من المرجح أن تكون "سيئة للغاية".

لقد كان المحتجون يحاصرون مطار المدينة بشكل دوري، وقد عانت بعض خطوط القطارات ومترو الأنفاق ومراكز التسوق من اضطرابات كبيرة بسبب المظاهرات.

يطالب المتظاهرون باستقالة لام حتى بعد أن سحبت التشريعات التي تسببت في أحدث جولات الاضطرابات.

انضم الآلاف إلى الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة للتعبير عن قلقهم إزاء تهديدات الحريات الخاصة الموعودة لسكان هونج كونج عندما سلمت مدينتهم إلى الصين التي يحكمها الشيوعيون في عام 1997.