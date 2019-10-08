كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة في كندا: "ترودو" لا يستحق الفوز في الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بقاء بضعة أسابيع فقط حتى الانتخابات الفيدرالية الكندية التي ستجرى في 21 أكتوبر، يظل "ترودو" متورطًا في فضيحة حول الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر عليه وهو يرتدي اللون البني أو الأسود في الأحزاب في سنواته الأولى. زعيم الحزب المحافظ أندرو شير، بدوره، يواجه ضجة بسبب جنسيته الكندية والأمريكية المزدوجة.

انتقد أندرو شير، زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، خلال مناظرة تلفزيونية أجريت مؤخرًا، رئيس الوزراء جاستين ترودو، باعتباره "شخصًا متصنعًا"، كما قال، إنه لا يستحق الفوز في الانتخابات المقبلة في البلاد.

في إشارة واضحة لفضيحة وجهه الأسود، قام "شير" بتوبيخ "ترودو" لتظاهره بالوقوف إلى جانب كندا وفشله في الكشف أولاً عن تفاصيل وضعه المكياج الداكن.

وأصر زعيم المعارضة، على أن رئيس الوزراء لا يستطيع حتى أن يتذكر عدد المرات التي وضع فيها وجه أسود، لأن "حقيقة الأمر هي أنه يرتدي قناعًا دائمًا [...]، ويضع قناعًا من الطبقة المتوسطة ثم يرفع الضرائب على الوسط من فئة الكنديين".

وقال "شير": "السيد. ترودو، أنت متصنع وأنت محتال ولا تستحق أن تحكم هذا البلد".

وقال بيان صحفي للحزب: "على الرغم من السير في الإضرابات المناخية، فإن إلقاء المحاضرات على الجميع حول خفض الانبعاثات وفرض ضريبة الكربون على الكنديين الذين يعملون بجد، يستخدم جاستن ترودو والليبراليون سرًا طائرتين للقيام بحملة في هذه الانتخابات".

ونقلت قناة CBC الكندية عن "شير"، بدوره ، قوله إن "ترودو" كان "منافق كربون".

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وأضاف: "لا أعرف أنواع الدعائم أو الأزياء أو معدات التخييم التي يحضرها، لكنه اختارها. إذا كان يعتقد أنه لا بأس من إصدار انبعاثات أكثر بكثير مما تنبعث منه حملتنا، فسنحاسبه على نفاقه".

من جانبه، زعم "ترودو"، أن وجود طائرة شحن يسمح لحزبه "بالقيام بمزيد من الأحداث في مناطق أكثر من البلاد ومقابلة المزيد من الكنديين"

وأنه يريد "تسليط الضوء على أن أندرو شير وأعضاء حزب المحافظين لم يشتروا موازنة الكربون لنقلهم لأنهم يعتقدون أن التلوث يجب أن يكون حراً".

تأتي هذه التصريحات، بعد فترة وجيزة من انتقاد حزب المحافظين "ترودو" لاستخدامه طائرتين، بما في ذلك طائرة شحن، خلال حملته الانتخابية التي استمرت 40 يومًا، على الرغم من تفاخره في السابق بمحاولة حزبه معالجة التغير المناخي في اجتماع أخير مع الناشطة البيئية الشابة جريتا ثونبرج.

تأتي المواجهة بين الاثنين، في الوقت الذي يواجه فيه "ترودو" أسئلة حول نشر الصور، والتي يطرحها في بنية بنية أو سوداء اللون خلال الحفلات في سنواته الأولى. واعتذر رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا عن قيامه بذلك، قائلًا إنه "غير مقبول".

"شير"، بدوره، متورط في فضيحة بعد الكشف عن أنه كان مواطنًا كنديًا وأمريكيًا منذ ولادته، على الرغم من حقيقة أن حزبه انتقد مرارًا الجنسية المزدوجة بين السياسيين.

من المقرر، أن تجرى الانتخابات الفيدرالية الكندية، في 21 أكتوبر، والتي ستنتخب أعضاء مجلس العموم في البرلمان الـ 43 في البلاد. سيتنافس حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاجميت سينغ على الحزب الليبرالي الحاكم برئاسة "ترودو".