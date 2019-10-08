كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: الاتحاد الأوروبي يقرر الرد على أعمال الحفر التركية في قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية اليوناني إن كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون الأسبوع المقبل كيفية الرد على محاولة تركيا التنقيب عن الغاز في المياه، حيث رخصت قبرص لشركات الطاقة الأوروبية بإجراء بحث عن المحروقات.

قال نيكوس ديندياس يوم الاثنين بعد محادثاته مع نظيره القبرصي إن تصرفات تركيا تنتهك القانون الدولي وليست من بلد أوروبي حديث قائم على حكم القانون.

لقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض العقوبات على تركيا بسبب نشاط الحفر المبكر في المياه التي تتمتع فيها قبرص بحقوق اقتصادية حصرية.

وصفت قبرص محاولة الحفر الأخيرة في تركيا بأنها "تصعيد حاد".

لا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتقول إنها تدافع عن مصالحها تجاه احتياطيات المنطقة من الهيدروكربونات وكذلك مصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين.

نتقدت قبرص محاولة تركيا الجديدة للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية حيث تم منح ترخيص لشركات الطاقة الأوروبية بالفعل لإجراء بحث، واصفة إياه بأنه "تصعيد حاد" وتعهدت بمكافحة هذه الخطوة.

في بيان شديد اللهجة، نددت الحكومة القبرصية بوصول السفينة يافوز التركية في منطقة مرخصة لشركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية باعتبارها "سلوكًا استفزازيًا وعدوانيًا تمامًا"، في تحد للنداءات الدولية باحترام الحقوق السيادية للجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

وقال إن الحكومة التركية تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر من خلال اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية"، مضيفا أنها لن تخضع "للتهديدات وتكتيكات البلطجة" في حقبة ماضية.

وقالت الحكومة القبرصية: "عدم الشرعية، بغض النظر عن عدد مرات تكرارها، لا يولد القانون"، مضيفة أنها ستكثف حربها القانونية والدبلوماسية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي.

لا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتطالب بحوالي 44٪ من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة كمنطقة خاصة بها، قائلة إنها تعمل على حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين.

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أصدرت الحكومة القبرصية أوامر اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطاقة الذين يساعدون في التدريبات التركية.

تم تقسيم قبرص على أسس عرقية بعد الغزو التركي عام 1974 الناجم عن انقلاب يهدف إلى الاتحاد مع اليونان. على الرغم من انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، إلا أن الجزء الجنوبي المعترف به دوليًا يتمتع بمزايا العضوية الكاملة.

قال وزير أوروبا البريطاني، كريستوفر بينشر، إن بلاده "تشجب" أي عمليات حفر غير قانونية قبالة قبرص. وقال بينشر عقب محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن المملكة المتحدة تؤيد حق قبرص في استخراج المواد الهيدروكربونية من داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن أي ثروة محتملة من مثل هذه الأنشطة تذهب لصالح جميع القبارصة.

تحدثت أناستاسيادس مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك الذي كرر إدانة الكتلة لأعمال تركيا وأكد تضامن الاتحاد الأوروبي مع قبرص، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة القبرصية. وقال تاسك إن الأمر سيناقش في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر.

اتفق الرئيس القبرصي أيضًا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على اتخاذ إجراءات منسقة داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمواجهة أنشطة تركيا.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد ذكرت في وقت سابق يوم الجمعة أن تصرفات تركيا "تتناقض تمامًا مع أي معنى للشرعية".

تعاونت إيني وتوتال لتوسيع نطاق عمليات البحث عن النفط والغاز قبالة قبرص وتملكان حاليًا تراخيص لسبع من مباني قبرص الثلاث عشرة داخل المنطقة الاقتصادية للجزيرة.

ومن بين الشركات المرخصة الأخرى إكسون موبيل وشركة نوبل إنرجي التي مقرها تكساس إلى جانب شركتي شل وإسرائيل ديليك

