كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تخطط للبدء في استخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوكالة النووية الإيرانية إن إيران تعتزم البدء في استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم، في خطوة من المحتمل أن تزيد من الضغط على أوروبا لإنقاذ صفقة طهران النووية المنهارة مع القوى العالمية.

وقال علي أكبر صالحي للتلفزيون الإيراني الرسمي إنه سيتم إطلاق مجموعة من 30 جهاز للطرد المركزي IR-6 في الأسابيع المقبلة.

بموجب شروط اتفاق عام 2015 - الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد منذ أكثر من عام - تعهدت إيران بعدم استخدام المجموعة حتى أواخر عام 2023.