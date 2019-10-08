كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إيوائية وغذائية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لنداء استغاثة من الجهات المختصة ومواطنين تهدّمت منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة في قرى الجريبة ووادي الأعقوم والقضبة غرب مديرية الدريهمي.

وقدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن ولحالات نزوح شهدها الساحل الغربي اليمني.

وتضمنت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لعشرات الأسر التي عبرت عن سعادتها بوصول المساعدات، وعلى وجه الخصوص الخيام، لاسيما أن حالتهم الاقتصادية لا تسمح ببناء مساكن بديلة.

كما قدّمت الهيئة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية هي الثانية من نوعها لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي اليمني خلال 72 ساعة.

وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لأسر في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى في مديرية موزع غرب محافظة تعز.

وكانت هيئة الهلال الأحمر قدمت، الأربعاء، مساعدات مماثلة لحالات نزوح جديدة في قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بذات المديرية.

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ونفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحج باليمن، حملة الرش الرذاذي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك، واستهدفت الحملة مديريتي الحوطة وتبن واستمرت لمدة 6 أيام متتالية، وذلك في إطار حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي حملة الرش الرذاذي عقب حملة النظافة التي قام بها صندوق النظافة بمحافظة لحج بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وشملت رفع أكوام القمامة من الشوارع، وعقب الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأشار مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمكتب الصحة بمحافظة لحج الأستاذ عادل السيد إلى أهمية الحملة التي تهدف إلى قتل البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك.

وأوضح السيد أن فرق الرش تقوم باستهداف أماكن تجمع النفايات والمستنقعات المائية اليرقات والبويضات التي تؤدي إلى تكاثر البعوض.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي نفذ حملة استجابة عاجلة شملت النظافة، والعودة إلى المدرسة، وتوزيع السلل الغذائية، والرش الذاذي في مناطق متفرقة من محافظة لحج.