كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تحذر من تدخل الجيش الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت زعيمة هونج كونج كاري لام اليوم الثلاثاء من أن الجيش الصيني يمكن أن يتدخل إذا اصبحت الانتفاضة للإصلاحات الديمقراطية التي هزت المدينة لعدة أشهر "سيئة للغاية" لكنها أكدت أن الحكومة لا تزال تأمل في حل الأزمة بنفسها.

وحثت لام النقاد الأجانب على قبول أن أربعة أشهر من الاحتجاجات التي تميزت بتصاعد العنف لم تعد "حركة سلمية من أجل الديمقراطية".

وقالت إن طلب التدخل الصيني منصوص عليه في دستور هونغ كونغ، لكنها لا تستطيع أن تكشف تحت أي ظروف ستفعل ذلك.