فرنسا: منظومة آلية تعيد المشي لرجل مشلول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استطاع رجل فرنسي مصاب بالشلل الرباعي المشي مجدّدًا بفضل هيكل آليّ خارجيّ، بعد سنوات طويلة من الشلل دون حركة، وذلك أمس الأحد، بعد أن كشف النّقاب عن الاختراع نهاية الأسبوع الماضي.

ويعتمد النّظام الآلي الّذي طوّره علماء فرنسيّون على منظومة من أجهزة الاستشعار المزروعة بالقرب من المخ والتي ترسل إشارات إلى الهيكل الخارجي ليحرك ساقي المريض وذراعيه.

وفي حديثه لوسائل الإعلام يوم أمس، الإثنين، في مدينة جرينوبل الفرنسية، قال المريض البالغ من العمر 30 عاما، والذي لم يذكر سوى اسمه الأول تيبو إنه كان عليه إعادة تعلم كيفية استخدام مخه عندما بدأ تجربة الهيكل الخارجي للجسم.

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وقال "بما أنني لم أتحرك منذ عامين، فقد تعين علي إعادة تعلم استخدام مخي".

وقال تيبو إنّه بعد أن ظل بلا حركة لسنوات، فإنّ "في البداية، كان المشي صعبا للغاية. والآن يمكنني الوقوف لمدة ساعتين في الهيكل الخارجي ويمكنني المشي لفترة طويلة للغاية...هذا إنجاز بالنسبة لي".

وفي تجربة استمرت عامين، تم زرع جهازين للتسجيل على جانبي رأس تيبو بين الدماغ والجلد، ليغطيا بذلك منطقة المخ التي تتحكم في الإحساس ووظائف الحركة.

واحتوى كل مسجل على 64 قطبا لجمع إشارات المخ ونقلها إلى خوارزمية لفك التشفير. وترجم النظام إشارات المخ إلى الحركات التي فكر فيها المريض، وأرسل أوامره إلى الهيكل الخارجي.