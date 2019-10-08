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وفاة أكثر من 100 شخص في اليابان بسبب الحر الشديد

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نقل أكثر من 70 ألف مصاب بسبب ارتفاع حرارة الجو الشديد إلى المستشفيات في اليابان، ، حيث توفي منهم 126 شخصا.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو، عن الإدارة العامة للدفاع المدني، التي تدخل عمليات الإنقاذ ضمن مهامها، فقد بلغ إجمالي الإصابات التي نقلت إلى المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة 71 ألف و 452 شخصا في الفترة من الأسبوع الأول لشهر أيار وحتى الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، وهو أكبر عدد إصابات منذ العام الماضي، حيث نُقل 95 ألف شخص إلى المستشفيات لنفس السبب.

وسبب هذه الإصابات هو الحر الشديد في فصل الصيف عادة، خصوصا في شهر آب، إلا أن هذا العام فقد غطى الحر الشديد جميع أنحاء البلاد حتى نهاية شهر أيلول.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن موجتي الحر الأخيرتين، اللتين ضربتا فرنسا، في حزيران تموز الماضيين، أسفرتا عن وفاة 1500 شخص، وهو ما وصفته بالمعدل المفزع.

وتجدر الإشارة إلى أن أطول موجة حرارة عرفتها أوروبا كانت عام 2003، حيث بقيت درجات الحرارة مرتفعة جداً طيلة 13 يوما ما أدى لوفاة 70000 شخص غالبيتهم من كبار السن، منهم حوالي 15000 في فرنسا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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