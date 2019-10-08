فيتنام: حكم بإعدام 11 من مهربي المخدرات

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

قضت محكمة بمدينة هو شي مينه الفيتنامية بإعدام ثمانية أشخاص لإدانتهم بتهريب المخدرات، بحسب ما قاله مسؤول قضائي اليوم الثلاثاء، في حين صدر حكم مماثل بحق ثلاثة آخرين بشمال فيتنام ، وحكم بالسجن مدى الحياة بحق شخصين آخرين.

ونقلت صحيفة فيت نام نيوز عن المحكمة القول إنه تم إصدار حكم بالإعدام بحق ثمانية من أعضاء عصابة مخدرات، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 65 عاما، ويقودهم زعيم العصابة فان هو هيو، بعد أن خلصت المحاكمة التي استمرت أسبوعا إلى إدانتهم بنقل 132 كيلوجراما من الهيروين و 55 كيلوجراما من مادة الميثامفيتامين.

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وقال لو قوك خانه المسؤول بالمحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) ” معظم المتهمين اعترفوا بجريمتهم وطلبوا العفو”.

وتعود القضية إلى تموز/يوليو 2018 عندما نفذت الشرطة مداهمة وألقت القبض على تسعة أشخاص، كانوا يقومون بنقل المخدرات من لاوس إلى دان انج بوسط فيتنام، قبل أن يقوموا ببيعها لمناطق أخرى عبر شبكة كبيرة.

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بإقليم سون لا ، التي تبعد ثلاث ساعات شمال غرب هانوي، بإعدام ثلاثة أشخاص والسجن مدى الحياة لشخصين وسجن متهم آخر لمدة 18 عاما لإدانتهم أيضا بتهريب المخدرات.

وينص القانون الفيتنامي على أن عقوبة من يثبت إدانته ببيع أو إنتاج 100 جرام من الهيروين أو الكوكايين، أو 300 جرام من الميثامفيتامين، هى الإعدام.