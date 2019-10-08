إيران تبلغ تركيا بـ«معارضتها» للعملية العسكرية في سوريا

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو مساء الإثنين أن طهران “تعارض” عملية عسكرية في سوريا، وفق ما جاء في بيان رسمي.

كما حض ظريف خلال مكالمة هاتفية مع تشاوش أوغلو “على احترام وحدة أراضي (سوريا) وسيادتها الوطنية وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار والأمن في سوريا”، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الصادر في وقت متأخر ليل الإثنين، بعدما بدا وكأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخلى الساحة أمام هجوم تركي على القوات الكردية في شمال سوريا.