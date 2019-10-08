لماذا توعد الرئيس الأمريكي الاقتصاد التركي بالتدمير التام ؟

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، الاقتصاد التركي "بالتدمير التام والمحو"، إذا أقدمت أنقرة على أي فعل يعتبره "مجاوزاً الحدود"، وذلك في أعقاب قراره سحب القوات الأمريكية من شمال غرب سوريا.



وقال ترامب، عبر حسابه في موقع "تويتر": "أؤكد مجدداً فحسب على ما شددت عليه من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبره بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى مجاوزاً الحدود فسأدمر تماماً الاقتصاد التركي وأمحوه (لقد فعلت ذلك من قبل)".

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