المعلمي يؤكد موقف السعودية الثابت وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

المعلمي

كتب متابعات_الخليج 365

أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، موقف المملكة الثابت وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتعه بجميع حقوقه.



جاء ذلك في كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وشدد المعلمي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلاده، والتي وضعت خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء احتلالها والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

كما أكد المعلمي دعم المملكة الكامل لحق الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير.

وطالب الأمم المتحدة بتكثيف جهودها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة من أجل إنهاء جميع أشكال الاستعمار.

وحث الدول القائمة بالإدارة على الوفاء بمسؤولياتها والالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي في تلك الأقاليم، والعمل على الوصول إلى حلول بناءة وعملية عبر عملية حوار جادة تشمل جميع الأطراف في سبيل صون الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.