نقابة محرّري الصحافة نعت الصحافي حسن اللقيس

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الصحافيين والإعلاميين، الزميل حسن اللقيس، الذي قضى بعد صراع قاس مع المرض الذي غلبه، وهو في ذروة العطاء.
وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيه: "إن الزميل اللقيس كان صحافيًا محترفًا ونزيهًا ،ودودًا ، على خلق رفيع، وتهذيب جم. مارس الصحافة بكفاءة واجتهاد، ولم يحدّ يومًا عن جادة الحقّ. كانت بداياته محررًا ، ومندوبًا في جريدتي" الحياة" و"الدايلي ستار"، وتابع مشواره الطويل فيهما".
اضاف "تنقل بين بيروت وعواصم أوروبا ودول الخليج مؤديًا رسالته الصحافيّة والإعلاميّة بكل تفانٍ ، قبل أن يعود ليستكمل مهمته في الوطن الأم لبنان الذي أحبّه، وأخلص له. كان يتحلّى بموضوعيّة ، ناقلًا الأخبار بكل أمانة، عاملًا بصمت . كان التواضع سمته، كما إحترامه لمهنته وزملائه. متواضعا عاش، وبصمت رحل، مخلفًا الذكر الطيب والحميد".
وتابع قائلا "رحم الله الزميل حسن اللقيس، رحمة واسعة. وأتقدم بإسم نقابة المحررين أعضاء ومجلسًا ، من ذويه ورفاقه، بأحر مشاعر العزاء ، سائلينه أن يتغمّد نفسه في الأخدار السماويّة، صحبة الأبرار الصالحين من عباده. إنه السميع المجيب".
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