أرسلان غادر إلى موسكو يرافقه الوزير الغريب

أعلنت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في بيان أن رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​، قد غادر فجر اليوم بيروت متوجهاً إلى ​موسكو​ في زيارة يرافقه فيها وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ووفد قيادي من الحزب.

وتستمر الزيارة لأيام، يلتقي أرسلان والوفد خلالها عدداً من المسؤولين.