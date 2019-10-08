أرسلان غادر إلى موسكو يرافقه الوزير الغريب

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، قد غادر فجر اليوم بيروت متوجهاً إلى موسكو في زيارة يرافقه فيها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووفد قيادي من الحزب.
وتستمر الزيارة لأيام، يلتقي أرسلان والوفد خلالها عدداً من المسؤولين.
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