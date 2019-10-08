محامو النبطية التقوا مرشح "الوطني الحر" لمركز نقيب المحامين في بيروت

عقد محامو ​النبطية​ لقاء مع مرشح ​التيار الوطني الحر​ لمركز عضو ونقيب المحامين في ​بيروت​ لدورة تشرين الثاني 2019 جورج نخلة في قصر الملوك في ​الكفور​ – النبطية بحضور مرشح ​حركة أمل​ لعضوية ​نقابة المحامين​ المحامي ​علي عبدالله​ ، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت ​فادي الحداد​، عضو نقابة المحامين السابق حسين زبيب ، ممثل نقابة المحامين في النبطية المحامي ​شوقي شريم​ ، عضو قيادة حركة أمل المحامي ملحم قانصو ، منسق التيار الوطني الحر في النبطية المحامي خالد مكي.

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