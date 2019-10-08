زار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع دير مار أنطونيوس للرهبانية اللبنانية المارونية في مونتريال - كندا وكان في استقباله رئيس الدير الأب مروان عيسى ممثلا قدس الأب العام نعمة الله هاشم وعدد من رجال الدين ورجال أعمال لبنانيين كنديين.
وفي السجل الذهبي للدير كتب الدكتور جعجع: "دير مار أنطونيوس الكبير، فعلا أنطونيوس الكبير في وطن كبير ولو كان يعاني في الوقت الحاضر. إن كل دير من أديارنا، إلى جانب كونه منارة روحية هو ممثل لوطننا في ديار الإنتشار. إن الرهبنة اللبنانية متجذرة في أرض وطننا، وهي تنقله معها إلى حيث يذهب رسلها. شكرا للأب العام، شكرا لرئيس وجمهور هذا الدير، أقصى تمنياتنا أن يصلوا على نيتنا لكي يلهمنا الله على كل خير".
وقد ألقى رئيس الدير الأب مروان عيسى كلمة في المناسبة رحب فيها بالحضور وذاكرا أهمية حضور الرهبانية اللبنانية المارونية إلى جانب الموارنة في كل أصقاع العالم وهي التي كانت وستظل دائما إلى جانب الشعب اللبناني في كافة الظروف وداعمة لكل من دافع عن الإنسان والإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع زار ضمن جولته بكندا دير مارأنطونيوس للرهبانية اللبنانية المارونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.