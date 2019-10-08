عقيص: الهيئة الوطنية لحقوق الانسان هي الإنجاز الأهم للبنان

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "يحكى عن نية لدى ​الحكومة​ بإلغاء الهيئة الوطنية ل​حقوق الانسان​. هذه الهيئة التي تعتبر الإنجاز الأهم ل​لبنان​ في مجال احترام حقوق الانسان، وشرط أساسي لتقييم لبنان إيجابيا في مجال الوقاية من التعذيب. والأغرب انه تم اعتبار الهيئة تابعة ل​مجلس الوزراء​ في حين انها هيئة مستقلة".



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