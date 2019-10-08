اعتبر المحامي ​انطوان نصرالله​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "يجيد الزويعم ردات الفعل، ويتقن فن النكد، اما ال​سياسة​ بكل أبعادها ومعانيها فهي بعيدة عنه وعن تصرفاته، بُعد الذكاء عن الغباء، والشرف عن العهر."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: هو بعيد عن السياسة بُعد الذكاء عن الغباء والشرف عن العهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.